“Documenti segreti passati a Mosca”: procura militare chiede l’ergastolo per Walter Biot (Di giovedì 9 marzo 2023) Walter Biot deve essere condannato all’ergastolo. È questa la richiesta della procura militare di Roma per l’ufficiale di Marina: è accusato di avere ceduto, nel marzo 2021, Documenti classificati ad un funzionario dell’Ambasciata russa in Italia in cambio di 5mila euro. Per il pm, “Biot ha fatto commercio di Documenti segreti” e ha dimostrato “elevato grado di infedeltà e la capacità criminale, ma anche il triste tornaconto venale“. E “l’astuzia con la quale voleva dissimulare la sua azione”. Quella del 30 marzo del 2021, ha aggiunto il rappresentante dell’accusa, “è stata solo quella scoperta, ma possono essercene state altre“. Nel corso della requisitoria il pm ha ricostruito la vicenda e ricordato anche le immagini di due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023)deve essere condannato al. È questa la richiesta delladi Roma per l’ufficiale di Marina: è accusato di avere ceduto, nel marzo 2021,classificati ad un funzionario dell’Ambasciata russa in Italia in cambio di 5mila euro. Per il pm, “ha fatto commercio di” e ha dimostrato “elevato grado di infedeltà e la capacità criminale, ma anche il triste tornaconto venale“. E “l’astuzia con la quale voleva dissimulare la sua azione”. Quella del 30 marzo del 2021, ha aggiunto il rappresentante dell’accusa, “è stata solo quella scoperta, ma possono essercene state altre“. Nel corso della requisitoria il pm ha ricostruito la vicenda e ricordato anche le immagini di due ...

