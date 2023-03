Docente di 48 anni precipita dal balcone di casa e muore (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna tragedia ha scosso ieri sera l’intera comunità di Aversa. Un Docente di 48 anni, I. R. le sue iniziali, è deceduto dopo essere caduto dal balcone, al secondo piano, della sua abitazione in via Giotto, nel Parco Giulia. L’insegnante era originario di Napoli ma da anni viveva con la sua famiglia nel comune in provincia di Caserta. L’uomo è morto sul colpo dopo la caduta, a causa delle gravi ferite riportate. Non è ancora noto se si sia trattato di un incidente, di un malore o di un gesto volontario. La salma dell’uomo è stata restituita ai familiari per i funerali che saranno celebrati oggi, giovedì 9 marzo, nella Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù di Aversa. Il corteo funebre partirà dalla casa della vittima alle 15,45. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna tragedia ha scosso ieri sera l’intera comunità di Aversa. Undi 48, I. R. le sue iniziali, è deceduto dopo essere caduto dal, al secondo piano, della sua abitazione in via Giotto, nel Parco Giulia. L’insegnante era originario di Napoli ma daviveva con la sua famiglia nel comune in provincia di Caserta. L’uomo è morto sul colpo dopo la caduta, a causa delle gravi ferite riportate. Non è ancora noto se si sia trattato di un incidente, di un malore o di un gesto volontario. La salma dell’uomo è stata restituita ai familiari per i funerali che saranno celebrati oggi, giovedì 9 marzo, nella Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù di Aversa. Il corteo funebre partirà dalladella vittima alle 15,45. L'articolo proviene da ...

