DL Cutro | Nordio | allarghiamo giurisdizione dello Stato italiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il ministro della Giustizia Carloha spiegato in conferenza stampa dale nuove norme in materia di immigrazione illegale con l'inasprimento delle pene contro gli scafisti e l'allargamento ...

Il ministro della Giustizia Carloha spiegato in conferenza stampa dale nuove norme in materia di immigrazione illegale con l'inasprimento delle pene contro gli scafisti e l'allargamento di giurisdizione penale dello ......il Consiglio dei ministri sull'immigrazione che si è tenuto oggi nel palazzo del Comune di. '... Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo, quello dell'Interno ...Video su questo argomento Meloni a: cosa succede appena arriva il premier 'La terza novità - dice- è costituita dall'allargamento di giurisdizione penale dello Stato Italiano'. 'Se la ...

L'emergenza migranti sarà il tema di cui dibatterà il Consiglio dei Ministri convocato per domani alle 15:45 a Cutro, cittadina in provincia di Crotone dove è avvenuta la…