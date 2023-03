Dl Cutro: cosa prevede il decreto che verrà varato oggi in Cdm (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri che si riunirà in via straordinaria nell’Aula consiliare del Comune di Cutro oggi, giovedì 9 marzo, alle ore 15.45 circa, varerà il decreto legge sui migranti. prevede una stretta sugli scafisti, ma potenzia anche i rimpatri e prevede la nomina di un commissario in caso di malfunzionamento di questi ultimi. La L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri che si riunirà in via straordinaria nell’Aula consiliare del Comune di, giovedì 9 marzo, alle ore 15.45 circa, varerà illegge sui migranti.una stretta sugli scafisti, ma potenzia anche i rimpatri ela nomina di un commissario in caso di malfunzionamento di questi ultimi. La L'articolo proviene da Inews24.it.

