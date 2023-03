Dl Cutro: cosa prevede il decreto approvato in Cdm (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri si è riunito in via straordinaria nell’Aula consiliare del Comune di Cutro oggi, giovedì 9 marzo, ed ha varato il decreto legge sui migranti. prevede una stretta sugli scafisti, ma potenzia anche i rimpatri e prevede la nomina di un commissario in caso di malfunzionamento di questi ultimi. La bozza è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri si è riunito in via straordinaria nell’Aula consiliare del Comune dioggi, giovedì 9 marzo, ed ha varato illegge sui migranti.una stretta sugli scafisti, ma potenzia anche i rimpatri ela nomina di un commissario in caso di malfunzionamento di questi ultimi. La bozza è L'articolo proviene da Inews24.it.

