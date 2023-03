Diventare insegnanti, formazione iniziale e 60 CFU: “Ci sarà una selezione a numero chiuso? Prevedere accesso al ruolo a chi ha 24 CFU e non ha potuto fare il concorso” [VIDEO]” (Di giovedì 9 marzo 2023) "Siamo in attesa di sapere i vincoli e le modalità di accesso. Non si sa niente perché il decreto del 29 giugno rimanda a decreti attuativi che non sono ancora usciti e non si dice nulla sull'accesso. Se sia a numero chiuso e quanto a numero chiuso". L'articolo Diventare insegnanti, formazione iniziale e 60 CFU: “Ci sarà una selezione a numero chiuso? Prevedere accesso al ruolo a chi ha 24 CFU e non ha potuto fare il concorso” VIDEO” . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 marzo 2023) "Siamo in attesa di sapere i vincoli e le modalità di. Non si sa niente perché il decreto del 29 giugno rimanda a decreti attuativi che non sono ancora usciti e non si dice nulla sull'. Se sia ae quanto a". L'articoloe 60 CFU: “Ciunaala chi ha 24 CFU e non hail” .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeacherWho_9 : Se un giorno dovessi diventare genitore e dovessi ipoteticamente essere una rompicoglioni con i miei figli e gli in… - CH_PRESS_ : BASI Pilates Academy, Lugano – Corsi di formazione per diventare insegnanti di Pilates - xshotinthedark : Sulla questione della tossicità dell'università vorrei dirvi del prof di metodologie didattiche, ovvero uno degli e… - teozenoni : RT @orizzontescuola: Diventare insegnanti, cosa fare per avere docenti preparati? Tatti: “Laurea magistrale abilitante fragile, ecco cosa s… - arpigone1 : @orizzontescuola Per diventare insegnanti bravi bisogna fare un lungo tirocinio accanto a un docente bravo. -