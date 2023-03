Divampa un incendio a casa di Justin Credible | fortunatamente nessun ferito

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 marzo 2023) Secondo un report di NBC Connecticut, l’appartamento del leggendario ECW Originalha preso fuoco nella nottata italiana. Più precisamente ha preso fuoco un intero complesso nella zona di Waterbury, città dove è nato e vive, creando diversi problemi. Sette persone sono attualmente fuori, compresa la famiglia dell’ex WWE. L’, secondo le prime ricostruzioni, èto dal secondo piano, arrivando velocemente al terzo ed al quarto. Nel momento in cui vi riportiamo la news, la famiglia dell’ex ECW è attualmente fuorie dovrà cercare una soluzione alternativa nel prossimo periodo. Non si conoscono ulteriori dettagli ma siamo vicini all’ex ECW Champion ed ai suoi cari in questo momento molto delicato e difficile.