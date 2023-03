Disturbi alimentari, benvenuti nel drammatico mondo dell'adolescenza (Di giovedì 9 marzo 2023) Il proprio corpo: in un adolescente, ma anche in un adulto e, purtroppo, talvolta in un bambino, può trasformarsi in ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 9 marzo 2023) Il proprio corpo: in un adolescente, ma anche in un adulto e, purtroppo, talvolta in un bambino, può trasformarsi in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Disturbi alimentari, benvenuti nel drammatico mondo dell’adolescenza - stateofmindwj : Il disgusto: quale ruolo nei disturbi mentali Il disgusto può essere un fattore importante nella comprensione di… - PikedArabian : @ac_ilaria È per la giornata mondiale per i disturbi alimentari e la ricorrenza della fondazione della fgi mi pare di aver letto. - AnsaMarche : Disturbi alimentari: Monteprandone si colora di viola. Comune aderisce a Giornata Fiocchetto Lilla - feffa73 : @ambramaru3 So di cosa stai parlando, so cos’è la depressione, si cosa sono i disturbi alimentari, e potrei continu… -