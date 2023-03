Disastro PSG | la Francia silura Verratti | 'Torna a mangiare gli arrosticini' La replica del Pescara

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Disastro #Psg, la Francia silura #Verratti: 'Torna a Pescara a mangiare gli arrosticini' - DenisBianco : RT @cmdotcom: Disastro #Psg, la Francia silura #Verratti: 'Torna a Pescara a mangiare gli arrosticini' - evivanco7 : RT @cmdotcom: Disastro #Psg, la Francia silura #Verratti: 'Torna a Pescara a mangiare gli arrosticini' - CalcioWeb : Ancora bordate contro #Verratti: il centrocampista italiano considerato il principale responsabile del disastro del… - infoitsport : Verratti distrutto dai francesi per il disastro PSG: “Tornasse a Pescara a bere e fumare” -

Commenta per primo 'Sono sicuro che faremo una grande gara'. Parlava così Marco Verratti, centrocampista del, alla vigilia dell'attesissima sfida dei parigini in casa del Bayern Monaco valevole per gli ottavi di Champions League. Il regista abruzzese però, non sapeva ancora cosa lo avrebbe atteso il ...Qualificato anche il Bayern Monaco, che ha battuto il2 a 0 Titoli Corriere della Sera: Covid, ... Premiership Domani: Il mistero della richiesta d'aiuto / ignorata il giorno prima del= '...... poi ile l'espulsione finale 5 Lenglet Non all'altezza, ma contro un Milan al risparmio c'... 1 - 2 CALCIO - LIGUE 1 17:00 Lens - Lille 1 - 1 21:00- Nantes 4 - 2 CALCIO - EREDIVISIE 18:45 ...

Verratti distrutto dai francesi per il disastro PSG: Tornasse a Pescara a bere e fumare Sport Fanpage

Già a pezzi per l’eliminazione dalla Champions League, Leo Messi al termine di Bayern Monaco-PSG ha rischiato grosso: un tifoso ha fatto ...Verratti 2, Mbappé e Messi 3: i voti dell’Equipe riassumono efficacemente la disfatta parigina contro il Bayern. In dodici anni, la proprietà del Qatar ha speso oltre 1 miliardo e 300 milioni per rest ...