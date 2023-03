(Di giovedì 9 marzo 2023) Aurelio Deparla conl’conper un nuovo modello per itv. Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha un’influenza sempre più rilevante nel calcio italiano. Oltre a essere un leader nel mondo del calcio, Deè anche attivo a livello politico e sta conducendo una battaglia contro l’irruzione dei fondi d’investimento nel mondo del calcio. Secondo lui, i fondi d’investimento sono la “morte del calcio”, poiché sono interessati solo a massimizzare il ritorno sull’investimento dei loro investitori nei successivi cinque anni. Invece, Deritiene che il calcio debba essere programmato a lungo termine. Denon è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fytk31420 : RT @Spazio_Napoli: “De Laurentiis ha parlato con Apple”, c’entra il Napoli! - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: “De Laurentiis ha parlato con Apple”, c’entra il Napoli! - napolipiucom : Diritti tv, De Laurentiis prepara la rivoluzione con Apple, alleanza con Milan e Torino. #apple #dazn #DeLaurentiis… - RafAuriemma : Il calcio italiano non può più permettersi di 'regalare' i diritti ad un solo broadcast. Per competere con la… - Spazio_Napoli : “De Laurentiis ha parlato con Apple”, c’entra il Napoli! -

"Serve unità tra i club, supportare De Siervo e Casini per valorizzare il prossimo bando suitv". Db Torino 20/05/2022 - campionato di calcio serie A / Torino - Roma / foto Daniele ...... Urbano Cairo , sposa la linea del proprietario del Napoli, Aurelio De, e di Gerry ... I nostritv sono un terzo di quelli della Spagna e non dico nemmeno quanto più poveri rispetto ...... Urbano Cairo, sposa la linea del proprietario del Napoli, Aurelio De,e di Gerry ... I nostritv sono un terzo della Spagna e - sottolinea - non dico nemmeno quanto più poveri della ...

Diritti Tv, ecco la posizione di De Laurentiis: 'no' al duopolio Dazn ... CalcioNapoli24

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulla questione diritti Tv della Serie A: "Aurelio De Laurentiis ha un peso specifico sempre più rilevante negli equilibri del calcio italiano, del resto la ...Fondi e diritti televisivi: Urbano Cairo con Aurelio De Laurentiis alla ricerca di altre strade. Questa la notizia presente sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che riguarda il patron de ...