Diletta Leotta è incinta di Loris Karius? Il pancino sospetto nella foto

(Di giovedì 9 marzo 2023)si sono regalati qualche giorno di relax in un resort nel Bresciano e i paparazzi del settimanale Chi li hanno sorpresi mentre lasciano la struttura. Da qualche settimana si rincorrono le voci che vogliono la conduttricee gli scatti rubati sembrano confermare: l’abitino che indossa contiene a fatica le sue forme prosperose e la stoffa leggera sottolinea il. Dopo il videocaricato su TikTok, in occasione del Festival di Sanremo, dalla, le voci e i rumor che vogliono la conduttricesi fanno sempre più insistite. E le«rubate» dal magazine di Alfonso Signorini sembrano confermare la notizia. L’abito che indossa contiene a fatica le sue forme ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideG9069 : RT @FonteUfficialeA: Diletta Leotta - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta nel resort con Loris Karius mostra il pancino #loriskarius #dilettaleotta #wembley #newcastle… - morbosear5 : RT @TvKofy: Diletta Leotta (31) - mar_eth1 : @grande_flagello Diletta Leotta? ???????? - Giusepp22554 : @FonteUfficialeA BELLA BELLA BELLA..LA BELLEZZA FATTA DONNA..DILETTA LEOTTA -

La conduttrice di Daznaveva scritto "Forza Dani" sui social mostrando il suo affetto per l'ex fidanzato. Anche Francesco Facchinetti e Sfera Ebbasta hanno dedicato messaggi d'affetto ...Diversi messaggi di sostegno sono stati inviati da amici, colleghi e dalla sua ex fidanzata, la conduttrice. Dopo un'operazione fortunatamente riuscita, Scardina è ancora sedato. Sul ...Chi è Daniele Scardina (King Toretto) Scardina è molto noto per alcune partecipazioni televisive e per essere stato il fidanzato di. Il 26 febbraio 2021 il 30enne aveva conquistato il ...

Diletta Leotta nel resort con Loris Karius mostra il pancino TGCOM

Diletta Leotta e Loris Karius si sono regalati qualche giorno di relax in un resort nel Bresciano e i paparazzi del settimanale Chi li hanno sorpresi mentre lasciano la struttura. Da qualche settimana ...Diletta Leotta e Loris Karius si sono regalati qualche giorno di relax in un resort nel Bresciano e i paparazzi del settimanale Chi li hanno sorpresi mentre lasciano la struttura. Da qualche settimana ...