Diffidati Roma-Real Sociedad, giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno ottavi di finale (Di giovedì 9 marzo 2023) I Diffidati di Roma-Real Sociedad, ecco chi sono i giallorossi a rischio squalifica in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. La squadra di Mourinho, dopo aver eliminato gli austriaci del Salisburgo, si trovano adesso ad ospitare i biancoblu spagnoli. Ma chi sono i giallorossi Diffidati in vista della gara di ritorno? Il calciatore a rischio è solo 1: Spinazzola. Salterà invece la gara proprio per squalifica Ibanez. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Idi, ecco chi sono iindeldeglididi Europa League 2022/2023. La squadra di Mourinho, dopo aver eliminato gli austriaci del Salisburgo, si trovano adesso ad ospitare i biancoblu spagnoli. Ma chi sono iindella gara di? Il calciatore aè solo 1: Spinazzola. Salterà invece la gara proprio perIbanez. SportFace.

