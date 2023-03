Diffidati Juventus-Friburgo, bianconeri a rischio squalifica in vista del ritorno ottavi di finale (Di giovedì 9 marzo 2023) I Diffidati di Juventus-Friburgo, ecco chi sono i bianconeri a rischio squalifica in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. La squadra di Allegri, dopo aver eliminato i francesi del Nantes, si trovano adesso ad ospitare i bianconeri tedeschi, con una conoscenza del calcio italiano: Vincenzo Grifo. Ma chi sono i bianconeri Diffidati in vista della gara di ritorno? I calciatori a rischio sono 2: Danilo e Miretti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Idi, ecco chi sono iindeldeglididi Europa League 2022/2023. La squadra di Allegri, dopo aver eliminato i francesi del Nantes, si trovano adesso ad ospitare itedeschi, con una conoscenza del calcio italiano: Vincenzo Grifo. Ma chi sono iindella gara di? I calciatori asono 2: Danilo e Miretti. SportFace.

