Difesa | ok Pe a battaglione Ue da 5 000 uomini entro 2025

(Di giovedì 9 marzo 2023) Primo via libera dal Parlamento europeo alla proposta di istituire un forza militare Ue di dispiegamento rapido. Nel progetto di risoluzione adottato dalla commissione per gli Affari esteri con 43 ...

Primo via libera dal Parlamento europeo alla proposta di istituire un forza militare Ue di dispiegamento rapido. Nel progetto di risoluzione adottato dalla commissione per gli Affari esteri con 43 ...... ha scritto il ministro dellapolacco, Mariusz Blaszczak su Twitter. Il ministro Blaszczak ... " Stiamo parlando di undi carri armati pesanti che, nel caso della Polonia, sono già ...... padrone dei mercenari delWagner manda in giro un video in cui accusa l'esercito russo di non fornirgli le munizioni per cui annuncia che perderà Bakhmut e il ministro dellarusso ...

Primo via libera dal Parlamento europeo alla proposta di istituire un forza militare Ue di dispiegamento rapido. (ANSA) ...La presa di Bakhmut da parte dei russi potrebbe essere questione di giorni, mentre nella notte è pioggia di bombe su Kiev, Odessa, Kharkiv. "Non possiamo ...