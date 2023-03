Diego Abatantuono sul set della commedia Prime Video Improvvisamente a Natale mi sposo

(Di giovedì 9 marzo 2023)torna nei panni di Lorenzo nellami, sequel dell'hit. Notorious Pictures annuncia l'inizio delle riprese dimi, secondo capitolonatalizia per tutta la famiglia conche ha debuttato con successo lo scorso dicembre su, rimanendo al primo posto dei film più visti per diversi giorni. Diretto da Francesco Patierno, autore del soggetto esceneggiatura insieme a Federico Baccomo, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PeccatoA : RT @sevenblog_it: Tratto da Mediterraneo, film di Gabriele Salvatores del 1991, il monologo del Sergente Nicola Lo Russo sul senso della vi… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Tratto da Mediterraneo, film di Gabriele Salvatores del 1991, il monologo del Sergente Nicola Lo Russo sul senso della vi… - FraLauricella : ???#Film in??#tv #cinema in #televisione 10,24 Cine34 Puerto Escondido di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono,… - sevenblog_it : Tratto da Mediterraneo, film di Gabriele Salvatores del 1991, il monologo del Sergente Nicola Lo Russo sul senso de… - Lukyluke311 : @HFidanken Infatti ho collegato immediatamente l’esternazione alla scena cult del film con Diego Abatantuono. ?? -

Notorious Pictures annuncia l'inizio delle riprese di Improvvisamente a Natale mi sposo , secondo capitolo della commedia natalizia per tutta la famiglia conche ha debuttato con successo lo scorso dicembre su Prime Video , rimanendo al primo posto dei film più visti per diversi giorni. Diretto da Francesco Patierno, autore del soggetto e ...Improvvisamente a Natale mi Sposo - Un film di Francesco Patierno. Secondo capitolo della commedia natalizia di Patierno. Con. Commedia, Italia, ...... Improvvisamente a Natale mi sposo vanta quindi la partecipazione del cast all star del primo capitolo -, Nino Frassica , Violante Placido e Michele Foresta (meglio noto come Mago ...

Diego Abatantuono sul set del sequel di 'Improvvisamente Natale' Cinecittà News

Notorious Pictures annuncia l'inizio delle riprese di Improvvisamente a Natale mi sposo secondo capitolo della commedia natalizia per tutta la famiglia che ha debuttato con successo lo scorso dicembre ...Notorius Pictures, casa di produzione di Improvvisamente Natale, ha annunciato l'inizio delle riprese nel sequel, in cui torneranno alcuni volti noti del primo capitolo, fra cui Nino Frassica e Diego ...