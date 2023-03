Diaz, un gol da (oltre) 20 milioni. Anche per dare una mano... a se stesso (Di giovedì 9 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, Anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 9 marzo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, alloprezzo,il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Milan: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 9 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Diaz, un gol da (oltre) 20 milioni. Anche per dare una mano... a se stesso: Diaz, un gol da (oltre) 20 milioni. Anc… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Diaz, un gol da (oltre) 20 milioni. Anche per dare una mano... a se stesso - Gazzetta_it : Diaz, un gol da (oltre) 20 milioni. Anche per dare una mano... a se stesso - no_Alphy : RT @Drezzimovic: Sono ritornati i fan di Brahim Diaz dopo una prestazione sufficente (dove tra l'altro si e' cagato un gol in area facendo… - DocAcm3 : RT @Drezzimovic: Sono ritornati i fan di Brahim Diaz dopo una prestazione sufficente (dove tra l'altro si e' cagato un gol in area facendo… -