Di nuovo il sito Ryanair non funziona il 9 marzo per il check-in

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ci risiamo: per la seconda volta consecutiva in pochi giorni,ilnonper la procedura di-in online per i clienti della compagnia aerea. Non più tardi dello scorso 2, si erano registrate vistose anomalie molto simili. In effetti, i malmenti odierni non differiscono molto da quelli del secondo giorno del corrente mese. La situazione del down è ben messa in evidenza dal portale Downdetector. Al momento di questa pubblicazione, ossia alle ore 14:30 di questa giornata del 9, si registra qualche centinaio di testimonianze di persone per le quali ilnoncorrettamente, proprio in fase di-in dal web. All’apertura degli strumento ...