Di Lorenzo e Anguissa saranno l’antidoto di Spalletti alla gabbia dell’Atalanta su Lobotka (Gazzetta) (Di giovedì 9 marzo 2023) Sabato il Napoli di Luciano Spalletti affronterà l’Atalanta di Gasperini. Non certo un avversario facile per superare il ko subito contro la Lazio al Maradona, la settimana scorsa. La Gazzetta dello Sport scrive del modo in cui il Napoli proverà ad esprimere il suo gioco. Sabato Sarri è riuscito a ingabbiare Lobotka, bloccando il giro palla del Napoli, che così non è riuscito a servire adeguatamente i suoi attaccanti. Con l’Atalanta bisognerà trovare una soluzione. E le soluzioni di Spalletti saranno Di Lorenzo e Anguissa: saranno loro a fare gioco per Osimhen e Kvara. La Gazzetta scrive: “Niente di clamoroso, proprio in Atalanta-Napoli del 5 novembre, partita bellissima, forse la più bella ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) Sabato il Napoli di Lucianoaffronterà l’Atalanta di Gasperini. Non certo un avversario facile per superare il ko subito contro la Lazio al Maradona, la settimana scorsa. Ladello Sport scrive del modo in cui il Napoli proverà ad esprimere il suo gioco. Sabato Sarri è riuscito a inre, bloccando il giro pdel Napoli, che così non è riuscito a servire adeguatamente i suoi attaccanti. Con l’Atalanta bisognerà trovare una soluzione. E le soluzioni diDiloro a fare gioco per Osimhen e Kvara. Lascrive: “Niente di clamoroso, proprio in Atalanta-Napoli del 5 novembre, partita bellissima, forse la più bella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #DiLorenzo e #Anguissa saranno l’antidoto di Spalletti alla gabbia dell’Atalanta su Lobotka (Gazzetta) In questa s… - MaQualeFrizione : @Marco_Rogerio_ Osimhen, Kvara, Lobotka, Di Lorenzo, Kim e Anguissa farebbero bene ovunque, tranne che alla Juve pe… - kvaragoat : RT @Armandoesse01: @D_IP17 @GiGiglio99 Sczesny>meret Kim>bonucci Rahmani<bremer Di lorenzo> cuadrado Mario rui >alex sandro Rabiot>anguissa… - Armandoesse01 : @D_IP17 @GiGiglio99 Sczesny>meret Kim>bonucci Rahmani<bremer Di lorenzo> cuadrado Mario rui >alex sandro Rabiot>ang… - A_L_M_A_R_E : Forse è arrivato il momento di far riposare qualcuno.... Anguissa e Di Lorenzo in primis #NapoliLazio #ForzaNapoliSempre -