Dexter Fletcher | dopo Ghosted | torna alla regia con Fountain of Youth | film prodotto da Skydance

(Di giovedì 9 marzo 2023)la collaborazione avvenuta con, è al lavoro su un nuovo progetto insieme a: ilofaver realizzato, la nuova commedia d'azione con Ana de Armas e Chris Evans,e il registahanno già trovato un nuovo progetto cui dedicare le proprie energie. Ilmaker e lo studio hanno infatti raggiunto un accordo che prevede una nuova collaborazione conof. A riportare la notizia in esclusiva è stato Deadline. Scritto da James Vanderbilt, questo nuovo lungometraggio sarà diretto da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonaCroisette : RT @Il_Nerdastro: Fare Ghosting a #ChrisEvans. Citofonare #AnaDeArmas: dopo il leak, ecco il Trailer ufficialmente ufficiale per #Ghosted,… - Il_Nerdastro : Fare Ghosting a #ChrisEvans. Citofonare #AnaDeArmas: dopo il leak, ecco il Trailer ufficialmente ufficiale per… -

Dopo aver realizzato Ghosted , la nuova commedia d'azione con Ana de Armas e Chris Evans, Skydance e il registahanno già trovato un nuovo progetto cui dedicare le proprie energie. Il filmmaker e lo studio hanno infatti raggiunto un accordo che prevede una nuova collaborazione con Fountain of ...Ghosted: quando esce il film diDove vedere Ghosted Di che cosa parla Ghosted La trama del film Il cast di Ghosted Diretto da, Ghosted è quasi pronto per coinvolgere tutto il pubblico. I ...Apple ha diffuso online il primo trailer di Ghosted , il nuovo film Apple Original con protagonisti Chris Evans e Ana de Armas. Il film, diretto da, sarà disponibile per la visione su AppleTV+ dal 21 aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. La sinossi Ufficiale: Il film è stato scritto da Rhett Reese, ...

Dexter Fletcher, dopo Ghosted, torna alla regia con Fountain of ... Movieplayer

Dexter Fletcher, dopo la collaborazione avvenuta con Ghosted, è al lavoro su un nuovo progetto insieme a Skydance: il film Fountain of Youth.Tutto quello che c'è da sapere su "Ghosted", la commedia d'azione a tinte romance con Chris Evans e Ana de Armas ad aprile su AppleTV+.