"Deve stare a casa": la Juventus vince, ma esplode la bufera (Di giovedì 9 marzo 2023) La Juventus col minimo sforzo porta a casa l'andata degli ottavi di Europa league. I bianconeri hanno battuto per 1-0 il Friburgo. Per sbloccare la partita la Juve Deve attendere il secondo tempo. Al 53' passa la Juve, segna sempre Di Maria. Stavolta di testa, stacco perfetto su cross dalla sinistra di Kostic. Bianconeri meritatamente in vantaggio. Attimi di paura quando qualche minuto dopo pareggia il Friburgo. Girata vincente di Holer sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ma tutto subito dopo si ferma per un. check var: fallo di mano di Ginter, che passa il pallone a Holer con l'aiuto della mano. Si resta sull'1-0. La partita poi viene controllata dai bianconeri che però devono fare i conti con qualche problema fisico di Chiesa. Il giocatore, partito dalla panchina, resta in campo solo 15 minuti. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Lacol minimo sforzo porta al'andata degli ottavi di Europa league. I bianconeri hanno battuto per 1-0 il Friburgo. Per sbloccare la partita la Juveattendere il secondo tempo. Al 53' passa la Juve, segna sempre Di Maria. Stavolta di testa, stacco perfetto su cross dalla sinistra di Kostic. Bianconeri meritatamente in vantaggio. Attimi di paura quando qualche minuto dopo pareggia il Friburgo. Giratante di Holer sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ma tutto subito dopo si ferma per un. check var: fallo di mano di Ginter, che passa il pallone a Holer con l'aiuto della mano. Si resta sull'1-0. La partita poi viene controllata dai bianconeri che però devono fare i conti con qualche problema fisico di Chiesa. Il giocatore, partito dalla panchina, resta in campo solo 15 minuti. Ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono arrabbiato per la tragicità dell'evento. Tutti i porti devono restare aperti e la gente in mare non deve star… - crignomais : @_souvenirx non so se hai sentito prima hanno minacciato jeanluke una ha fatto tipo deve stare attento quando cammini x strada - 19biofa871 : @DucaAndrea85 @DCantiamo Secondo me no, per fare il terzino sinistro deve stare molto bene fisicamente ma sarebbe l… - Massimi67339505 : Contava vincere..non si molla un caxxo ?? bravi ragazzi a non mollare mai. Imprescindibili #elfideo e #fagioli che i… - andreadesirema1 : @dove_ce_musica @rebecca_ame Deve uscire e stare con Edo -

GF Vip, diretta 9 marzo: Donnamaria squalificato, Tavassi ammonito Questo problema c'è stato e non ci deve più stare, il GF dopo aver visionato le immagini ed è arrivat un provvedimento' 'Ma non mi fate fuori per una stecca da biliardo', replica Tavassi 21.51 ... Reggina, Inzaghi: 'Perugia squadra aggressiva che si è tirata sù. A fine stagione ' ...stare questi ragazzi che sono sesti in classifica . E se la sono giocata alla pari con club che hanno un'altra storia e un'altra struttura. Certo, dispiace per gli ultimi risultati, ma si deve essere ... Pomeriggio 5, Barbara d'Urso stravolge scaletta: arrivata notizia inaspettata ... spiegando che sua madre prima di essere definitivamente dimessa deve fare alcuni controlli: La ...Mussolini che non c'è problema se vuole lasciare anzitempo la diretta di Pomeriggio 5 per stare al ... Questo problema c'è stato e non cipiù, il GF dopo aver visionato le immagini ed è arrivat un provvedimento' 'Ma non mi fate fuori per una stecca da biliardo', replica Tavassi 21.51 ......questi ragazzi che sono sesti in classifica . E se la sono giocata alla pari con club che hanno un'altra storia e un'altra struttura. Certo, dispiace per gli ultimi risultati, ma siessere ...... spiegando che sua madre prima di essere definitivamente dimessafare alcuni controlli: La ...Mussolini che non c'è problema se vuole lasciare anzitempo la diretta di Pomeriggio 5 peral ... Juventus, Friburgo piegato ma esplode la bufera: "Deve stare a casa" Liberoquotidiano.it