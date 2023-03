Detenuta italiana suicida in cella a Parigi, la Procura di Roma apre un'indagine (Di giovedì 9 marzo 2023) L'esame autoptico dovrebbe svolgersi la prossima settimana a Napoli dove, nel frattempo, è stata trasferita la salma. La Procura di Roma ha avviato una indagine alla luce di un esposto presentato dai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 marzo 2023) L'esame autoptico dovrebbe svolgersi la prossima settimana a Napoli dove, nel frattempo, è stata trasferita la salma. Ladiha avviato unaalla luce di un esposto presentato dai ...

