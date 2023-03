Desirèe Mariottini, uccisa a San Lorenzo. “Figlia di spacciatori era predestinata”: Mughini a processo per calunnia (Di giovedì 9 marzo 2023) Desirèe Mariottini era stata drogata, stuprata e abbandonata. Morta il 18 ottobre 2018 a soli sedici anni, un caso di cronaca finito inevitabilmente al centro della scena mediatica. Della triste vicenda se ne era occupata anche Mara Venier a “Domenica In“, dieci giorni dopo la scomparsa Giampiero Mughini aveva pronunciato queste parole: “Questa ragazzina proveniva da una famiglia straordinariamente debole. Veniva da uno che vendeva droga e da una madre inesistente, era una predestinata“. Un giudizio così negativo sui genitori che è costato al giornalista, 81 anni, un rinvio a giudizio con l’accusa di calunnia. Opinioni che travalicano il diritto di critica. Denunciato immediatamente da Barbara, mamma di Desirèe, rappresentata dagli avvocati Claudia Sorrenti e Maria Belli. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023)era stata drogata, stuprata e abbandonata. Morta il 18 ottobre 2018 a soli sedici anni, un caso di cronaca finito inevitabilmente al centro della scena mediatica. Della triste vicenda se ne era occupata anche Mara Venier a “Domenica In“, dieci giorni dopo la scomparsa Giampieroaveva pronunciato queste parole: “Questa ragazzina proveniva da una famiglia straordinariamente debole. Veniva da uno che vendeva droga e da una madre inesistente, era una“. Un giudizio così negativo sui genitori che è costato al giornalista, 81 anni, un rinvio a giudizio con l’accusa di. Opinioni che travalicano il diritto di critica. Denunciato immediatamente da Barbara, mamma di, rappresentata dagli avvocati Claudia Sorrenti e Maria Belli. Un ...

