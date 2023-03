Denti del bambino, quando fare più attenzione e come comportarsi (Di giovedì 9 marzo 2023) come crescono i Denti dei bambini? Qualcosa deve fare già la mamma, con una sana alimentazione sulla scorta degli esperti che la seguono, quando ancora il piccolo si sta sviluppano nell’utero. Poi, una volta che il bebè è nato, siamo al settimo-nono mese, i primi Dentini sono già spuntati, comparendo come d’incanto dalle gengive lanciandosi verso l’alto. Oppure cominciano ad erompere, cioè a farsi strada tra le gengive, dando segno della loro presenza con quelle macchioline bianche che colorano il roseo della bocca. Per tutti, in quell’epoca, inizia l’impegno per costruire, passo dopo passo, la salute dei Denti. E magari fare anche in modo di evitare che i Denti si sviluppino storti, anche grazie all’esperienza dell’ortodonzista. Da ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 marzo 2023)crescono idei bambini? Qualcosa devegià la mamma, con una sana alimentazione sulla scorta degli esperti che la seguono,ancora il piccolo si sta sviluppano nell’utero. Poi, una volta che il bebè è nato, siamo al settimo-nono mese, i primini sono già spuntati, comparendod’incanto dalle gengive lanciandosi verso l’alto. Oppure cominciano ad erompere, cioè a farsi strada tra le gengive, dando segno della loro presenza con quelle macchioline bianche che colorano il roseo della bocca. Per tutti, in quell’epoca, inizia l’impegno per costruire, passo dopo passo, la salute dei. E magarianche in modo di evitare che isi sviluppino storti, anche grazie all’esperienza dell’ortodonzista. Da ...

