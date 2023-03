Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Denis Suarez: 'Sono stato vicino a due club storici': Denis Suarez sta vivendo una seconda vita sportiva all'Espany… -

... da Iago Aspas ai bomber Joselu e Borja Iglesias, passando per Braìs Mendez e, il club galiziano ha saputo costruirsi una reputazione di tutto rispetto, grazie anche alla bravura degli ...Oltre a Paul Ince, sono stati acquistatiIrwin dall'Oldham, Neil Webb dal Nottingham Forest, ... Dopo 5 giornate, la panchina passa la traghettatore Luisito, e dopo altre due partite ...Commenta per primo L'Espanyol ha da poco annunciato l'arrivo di un nuovo innesto. Si tratta di, trequartista che approda a Barcellona, lasciando il Celta Vigo in prestito fino alla fine della stagione . Il giocatore spagnolo in passato ha vestito le maglie di Barcellona e Arsenal.

Real Madrid-Espanyol: quote scommesse e pronostico Liga 11/3/2023 bwin News Italia

Denis Suárez vuelve a disfrutar del fútbol tras dejar el Celta de Vigo y firmar por el Espanyol puesto que llevaba algo más de una temporada viviendo una situación extremadamente dura en Balaídos por ...Denis Suárez concedió varias entrevistas donde desgranó su conflicto con el presidente y su actual situación futbolística: "Me hubiese gustado estar muchos años en el Celta" ...