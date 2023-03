Decreto PNRR, in seguito alla plenaria il sindacato Anief chiede il riconoscimento dei titoli esteri. Pacifico: “Accelerare iter” (Di giovedì 9 marzo 2023) Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha rilasciato un’intervista all’agenzia Teleborsa: il leader del sindacato ha affermato che “sui titoli estero abbiamo dichiarato e ricordato cosa ha deciso l'adunanza plenaria, che si è pronunciata sul tema delle abilitazioni e sulle specializzazioni, cioè sui titoli accademici conseguiti all'estero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 marzo 2023) Marcello, presidente nazionale, ha rilasciato un’intervista all’agenzia Teleborsa: il leader delha affermato che “suiestero abbiamo dichiarato e ricordato cosa ha deciso l'adunanza, che si è pronunciata sul tema delle abilitazioni e sulle specializzazioni, cioè suiaccademici conseguiti all'estero. L'articolo .

