Decreto migranti | la bozza | fino a 30 anni di reclusione per gli scafisti

(Di giovedì 9 marzo 2023) Cutro – Carcerea 30per i trafficanti se causano la morte di più di una persona. Lo prevede ladelsuiche sarà oggi sul tavolo del cdm a Cutro. Chiunque “promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato” quando “il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con lada 20 a 30se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone. Se dal fatto deriva la morte di una sola ...

...è in programma la riunione del Consiglio dei ministri dopo il naufragio del barcone didel ... Una bozza delsui flussi di migrant prevede che diventi triennale (2023 - 2025) con quote ...- Si prevede che nel corso della riunione verrà discusso e approvato un nuovoper contrastare l'immigrazione irregolare e agevolare il flusso di...Il governo si sposta in Calabria per un Cdm che dovrà dare il via libera al nuovoflussi. Ecco la bozza Il governo si è dato appuntamento questo pomeriggio a Cutro per la ...barcone di...

Flussi regolari e stretta sugli scafisti: il piano del governo nel decreto migranti Today.it

ma anche una stretta per quei centri dove i migranti arrivano e trovano condizioni fatiscenti, strutture malfunzionanti. Con tanto di nomine di commissari ad hoc. Sono alcune delle misure previste ...