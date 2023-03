Decreto Migranti | il governo dà il via libera alle nuove norme da Cutro tra tensioni interne e coi giornalisti | “Risposte sul naufragio chiare”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Nervosismo di frontedomande deisulle responsabilità del, assoluzione per Matteo Piantedosi, che “non poteva fare di più”. Questi due elementi sono la sintesi dell’intervento di Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri che si è tenuto a, città deldel 26 febbraio con 72 morti accertati: “Ilha voluto dare un segnale concreto”, ha detto la premier. Al punto stampa hanno partecipato anche i ministri Tajani, Nordio, Lollobrigida e Salvini, con il leader leghista che ha fatto un vero e proprio comizio, tra rivendicazioni dei risultati dei suoi decreti Sicurezza e accuse a chi – sulle responsabilità dei mancati soccorsi – continua a porre gli stessi interrogativi da 12 giorni, senza sostanzialmente trovare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al palazzo del Comune di Cutro dove presiederà il Consiglio d… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Il nuovo decreto del #governo sui #migranti. E spunta la 'norma anti-#Soumahoro' ?? - ilfoglio_it : La svolta politica è contenuta nell’ultimo articolo della bozza sul decreto flussi: il cooordinamento integrato del… - laregione : Migranti: fino a 30 anni per gli scafisti - PoliticaNewsNow : Migranti, Berlusconi: 'Decreto non risolutivo, ma è la direzione giusta' -

Salvini: con oggi stop a supposte divisioni nel governo Ilsuiè stato approvato in Consiglio dei ministri all'unanimità. Lo ha fatto notare il vicepremier Matteo Salvini, nella ...Durante la riunione, Giorgia Meloni e i suoi ministri hanno approvato il cosiddetto. Un unico documento, che - nelle parole della premier - conferma la linea di "massima fermezza" ......è il Consiglio dei ministri convocato in via eccezionale a Cutro per deliberare il nuovo... Il tracciato dello scafo che trasporta, parte dalla Turchia, passa davanti a Cipro e Grecia, ...

Decreto migranti, fino a 30 anni di carcere a scafisti e nuove norme su accoglienza Sky Tg24

"Abbiamo voluto celebrare qui il consiglio dei ministri perché all'indomani della tragedia del 26 febbraio volevamo dare un segnale simbolico e concreto. È la prima volta che un Cdm si svolge in cui s ...dei migranti qualificati. Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del ...