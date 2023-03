Decreto migranti 2023 | ecco la bozza in Pdf Quote | scafisti | rimpatri | cosa prevede

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un unico decreto, 'recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e… - SoniaLaVera : RT @fratotolo2: Traduzione: i clandestini continueranno a sbarcare in massa, nessun rimpatrio, decreto flussi di 100/200mila immigrati all’… - giudefilippi : RT @ilfoglio_it: La svolta politica è contenuta nell’ultimo articolo della bozza sul decreto flussi: il cooordinamento integrato della sorv… - semprenews_it : RT @LailaSimoncelli: Migranti: la strage di Crotone, le responsabilità, il decreto @semprenews_it - ilDifforme : C’è anche il potenziamento della sorveglianza marittima allo studio del governo, nell’ambito del decreto legge sui… -

Lo prevede la bozza delsuiche sarà oggi sul tavolo del cdm a Cutro. Chiunque 'promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato' ...Il testo sul tavolo del Consiglio dei ministri a Cutro: fino a 30 anni ai trafficanti in caso di morte di più persone. Flussi ogni tre anni, il governo decide le ...La svolta politica è contenuta nell'ultimo articolo della bozza sulflussi che sta girando in mattinata: il cooordinamento integrato della sorveglianza marittima sarà in capo al ministero ...

Flussi regolari e stretta sugli scafisti: il piano del governo nel decreto migranti Today.it

Il testo sul tavolo del Consiglio dei ministri a Cutro: fino a 30 anni ai trafficanti in caso di morte di più persone. Flussi ogni tre anni, il governo decide le quote ...Il governo si sposta in Calabria per un Cdm che dovrà dare il via libera al nuovo decreto flussi. Ecco la bozza ...