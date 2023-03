Debiti scaricati ai curatori L' incubo della gestione delle confische

(Di giovedì 9 marzo 2023) Va bene la cattura dei grandi latitanti, ma quando poi si tratta di gestire i beni tolti alle mafie o alla criminalità comune lo Stato raramente mostra la stessa efficienza. Addirittura, le mancanze si trasformano troppo spesso in disastri se si tratta di portare avanti, in particolare, aziende e attività economiche strappate all’illegalità. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mummy53690440 : Montagne di debiti scaricati sui curatori fallimentariLo Stato è incapace di gestire i beni confiscati al crimine -

... senza preoccuparsi dell'entità e della congruità dei costi,sulla fiscalità generale; lo ... Nella microeconomia isono sempre una criticità , lo sappiamo tutti per esperienza, mentre ...Un po' come avvenne con isugli stati a seguito della crisi dei mutui 'subprime' nel 2008. Yen giù su attesa per nomina nuovo governatore Ma procediamo con ordine. Lo yen, che nel ...... e dunque verranno calmierati i prezzi gestionali che vengonooggi sui contribuenti ...attiva sul punto di vista economico anche e soprattutto grazie ai Comuni che hanno saldato i loro' ...

Rottamazione quater, tris di novità: online il saldo ridotto dei debiti ... Tag24

Va bene la cattura dei grandi latitanti, ma quando poi si tratta di gestire i beni tolti alle mafie o alla criminalità comune lo Stato raramente mostra la stessa efficienza. Addirittura, le mancanze s ...Lo stralcio cartelle fino a 1000 euro cambia volto grazie al Decreto Milleproroghe 2023. Diverse novità sono state approvate | LeggiOggi ...