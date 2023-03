De Vincenzo Gemelli | ' Secondo picco di Hpv tra 45 e 55 anni'

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "Il Papillomavirus (Hpv) rappresenta un problema molto più comune di quanto si possa pensare. In particolare, negli ultimistiamo assistendo a due picchi di infezione principali: il primo durante l'esordio all'attività sessuale, tra i 18 e i 25, e una seguito delle alterazioni ormonali e delle modificazioni del microbiota vaginale che si verificano tra i 45 e i 55". Lo spiega Rosa De, del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica presso il Policlinicodi Roma, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione della campagna 'Hai prenotato vero?', che si è tenuta questa mattina nella Capitale. I relatori che si sono alternati durante l'incontro hanno sottolineato ...

