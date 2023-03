De Vincenzo Gemelli | ' possibile eradicare tumori legati a Papillomavirus'

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "Ridurre drasticamente, fino a farli scomparire, i casi di cancro determinati dall'Hpv non è un'utopia ma un traguardo raggiungibile”. Lo ha sottolineato Rosa De, ginecologia oncologica della Fondazione PoliclinicoIrccs di Roma, e vicepresidente della Società nazionale di colposcopia e patologia cervico-vaginale, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo spot tv della campagna “Hai Prenotato Vero?”, realizzata da Msd e autorizzata dal ministero della Salute. Lo spot è stato presentato questa mattina a Roma, in occasione della Giornata internazionale contro l'Hpv. "Oggi possiamo contare su importanti evidenze scientifiche che dimostrano come potremmo arrivare ad eliminare completamente il tumore della cervice uterina, obiettivo che l'Oms ha fissato per il 2030”, spiega De ...

... ha intrapreso la sua brillante e lunga carriera presso il Policlinico Gemelli di Roma ...

Lo ha sottolineato Rosa De Vincenzo, ginecologia oncologica della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma, e vicepresidente della Società nazionale di colposcopia e patologia cervico-vaginale, in ...L’infezione da Papillomavirus (Hpv - Human Papilloma Virus) è la più frequente infezione sessualmente trasmessa. Il Papillomavirus è stato classificato come il secondo agente patogeno ...