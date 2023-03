DDl Anziani approvato | Luciano FI | “Ora tutto nelle mani di Rubano”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio, coordinatore provinciale Seniores di Forza Italia. “Il ddlè statodal Senato con 92 voti favorevoli, nessun contrario e 48 astensioni. All’esame in prima lettura, la legge delega sulle politiche per le persone anziane passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva. Il provvedimento, che rappresenta un obiettivo del Pnrr, muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all’istituzione dei “punti unici di accesso” (Pua) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dorayak56884206 : ?? DDL anziani da QS 'invecchiamento attivo e inclusione sociale, anche sostenendo il “turismo lento”; promozione d… - TV7Benevento : ANTONIO LUCIANO (FI): 'Il ddl Anziani è stato approvato dal Senato con 92 voti favorevoli' -… - LuigiaFio : RT @SandraBattisti: Ddl anziani. Il testo sbarca in aula al Senato. Ecco tutte le novità su prevenzione, cura a domicilio e invecchiamento… - zizionice : RT @ilmetropolitan: #DDLAnziani. #Lega: nostre proposte improntate sul benessere della persona - - palermomaniait : Ddl anziani approvato dal Senato con 92 sì - -

Nelviene delineata in tale ambito una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 e, con specifico riferimento alla categoria deglinon ...Così la senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd in commissione Affari Sociali nella dichiarazione di voto sul. "È del 2008, governo Prodi, il piano per il fondo nazionale per le persone non ...Il Senato ha approvato con 92 voti favorevoli la legge delega sulle politiche per le persone anziane. I voti contrari sono stati 48.

Il governo vara una legge per "l'invecchiamento attivo" degli anziani Today.it

All’esame in prima lettura, la legge delega sulle politiche per le persone anziane passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva. Il provvedimento, che rappresenta un obiettivo del Pnrr, muove ...La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in Conferenza Unificata parere favorevole sul disegno di legge “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anz ...