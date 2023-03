Dati taroccati dalla Ue? Il sospetto | ci stanno ammazzando per niente

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il famoso pivot della Fed, ovvero il cambio di rotta della politica monetaria, può aspettare. Alla luce di un mercato del lavoro che scoppia di salute, con la disoccupazione al 3,4%, il minimo dal '69, e di un'inflazione che si sta rivelando più vischiosa del previsto, il governatore della banca centrale Usa, Jerome Powell, durante un'audizione alla Commissione bancaria del Senato, è stato netto: se i prossimigiustificheranno «un inasprimento più rapido, saremo pronti ad accelerare il ritmo dei rialzi dei tassi». Parole che si sono rivelate una doccia gelata per i mercati, con tutti gli indici di Wall Street che hanno repentinamente virato in negativo, seguiti a ruota dalle Borse europee, con Milano che ha chiuso a -0,67%. Le dichiarazioni del numero uno della Fed, infatti, sembrano aprire la porta a un maxi rialzo da 50 punti base durante il vertice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DejaUolly : @FrittittaD @spighissimo Dovete tacere su cose che non conoscete. Sono gli enti locali che forniscono i dati all'IS… - MackFuturistico : @Juveatrestelle @dayfootball1981 dati taroccati ?? - laurascalfi : @FratellidItalia Speriamo si verifichi anche l’affaire Lombardia, il perché dei morti di Bergamo, la mortalità del… - newfrengo : @PBerizzi Sicuramente si. Al momento stanno facendo i conti con i dati di bilancio taroccati nei 2 anni del governo… - BoletusFavius : @FanCooler2 @BeppeTv @AlfioKrancic I dati degli Usa fanno ridere, gli avevo già analizzati e sono totalmente taroc… -

...Non era quindi necessario attendere la denuncia di Giorgos Papandreou sui conti pubblici ""... Gli ultimidisponibili (terzo trimestre 2022) indicano che la Germania è il principale ...È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base deiIstat sul commercio estero ... favorisce il protezionismo e moltiplica la diffusione di alimentiche non hanno nulla a che ...È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base deiIstat sul commercio estero ... favorisce il protezionismo e moltiplica la diffusione di alimentiche non hanno nulla a che ...

**Covid: fascicolo a Roma, Guerra e altri indagati per dati falsi ... Gazzetta di Reggio

A far salire al livello record di 120 miliardi di euro la contraffazione alimentare del Made in Italy nel mondo è stato l’embargo russo contro i cibi europei ...