Dati per scomparsi a Polignano a Mare: allarme rientrato Carabinieri (Di giovedì 9 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Grazie all’identikit pubblicato nei giorni scorsi e alla preziosa collaborazione dei cittadini, i Carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno potuto far rientrare l’allarme sulle ricerche di un adulto ed un bambino Dati per scomparsi dopo aver abbandonato degli indumenti nei pressi della scogliera di Largo Ardito. I militari sono infatti riusciti a risalire all’identità di due turisti polacchi che, dopo aver trascorso circa due settimane di vacanza in Italia, hanno fatto regolarmente rientro nel loro paese. Quanto agli indumenti rinvenuti, il fatto è da ricondurre semplicemente ad un’abitudine dei due di poggiare in bella vista degli indumenti di cui non hanno più necessità, lasciandoli a disposizione di chi invece ne avesse bisogno. Una vicenda, ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 9 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Grazie all’identikit pubblicato nei giorni scorsi e alla preziosa collaborazione dei cittadini, idella Compagnia di Monopoli hanno potuto far rientrare l’sulle ricerche di un adulto ed un bambinoperdopo aver abbandonato degli indumenti nei pressi della scogliera di Largo Ardito. I militari sono infatti riusciti a risalire all’identità di due turisti polacchi che, dopo aver trascorso circa due settimane di vacanza in Italia, hanno fatto regolarmente rientro nel loro paese. Quanto agli indumenti rinvenuti, il fatto è da ricondurre semplicemente ad un’abitudine dei due di poggiare in bella vista degli indumenti di cui non hanno più necessità, lasciandoli a disposizione di chi invece ne avesse bisogno. Una vicenda, ...

