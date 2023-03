Daredevil: Born Again, prime foto dal set per la produzione Disney+ (Di giovedì 9 marzo 2023) Alcune nuove immagini dal set di Daredevil: Born Again ci offrono uno sguardo al set della nuova serie Marvel prodotta per Disney+. Sul web sono spuntate alcune immagini che mostrano il set di Daredevil: Born Again. Con questi scatti possiamo dare una sbirciata ad alcune location della nuova serie Disney+, e all'inizio ufficiale della sua produzione. Riportate da The Direct (le trovate tutte sul sito, tramite News12 The Bronx), queste foto non anticipano solamente i lavori di Daredevil: Born Again, ma confermano una volta per tutte l'inizio della produzione, a lungo attesa dai fan della precedente serie con Charlie Cox, di nuovo pronto a vestire i panni ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) Alcune nuove immagini dal set dici offrono uno sguardo al set della nuova serie Marvel prodotta per. Sul web sono spuntate alcune immagini che mostrano il set di. Con questi scatti possiamo dare una sbirciata ad alcune location della nuova serie, e all'inizio ufficiale della sua. Riportate da The Direct (le trovate tutte sul sito, tramite News12 The Bronx), questenon anticipano solamente i lavori di, ma confermano una volta per tutte l'inizio della, a lungo attesa dai fan della precedente serie con Charlie Cox, di nuovo pronto a vestire i panni ...

