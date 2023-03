Daredevil | Born Again | Jon Bernthal celebra il suo ritorno nei panni di Frank Castle VIDEO

(Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo l’annuncio a sorpresa di ieri che Jonavrebbe ripreso il ruolo di Punisher in, l’attore ha postato un TikTok unin cuiil suo trionfaleneidi. L’attore cammina con sicurezza nel suo salotto con il tema della serie The Punisher in sottofondo. Nel luogo si vedono anche il logo del vigilante e un libro legato al personaggio, a dimostrazione di quantosia appassionato del ruolo che ha interpretato per la prima volta indi Netflix, oltre che nella sua serie spin-off del 2017. @realonesjons back #thepunisher #jon...

Le riprese diAgain sono iniziate lunedì scorso e dovrebbero protrarsi per tutto il resto dell'anno.Fantasticare su quali punizioni Frank Castle stia infliggendo da quando The Punisher è stata cancellata non è più necessario. Lo mostreràAgain , la nuova serie con la quale Disney+ darà un seguito all'altrettanto cancellata, con lo spietato vigilante interpretato nuovamente da Jon Bernthal . Lo riferisce The ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Jon Bernthal sarà nuovamente The Punisher nella serieAgain in arrivo prossimamente su Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Jon Bernthal sarà ancora The Punisher approfondimento Le migliori ...

Jon Bernthal sarà di nuovo The Punisher nella serie TV Daredevil: Born Again Sky Tg24

Un fan ha provato a immaginare il nuovo look dell'attore nei panni di Punisher per il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe.