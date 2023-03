Daniele Scardina, il promoter del pugile parla di “notizie positive”. L’appello del fratello (Di giovedì 9 marzo 2023) Ormai da più di una settimana il pugile Daniele Scardina è in coma in terapia intensiva alla clinica Humanitas di Rozzano. Il malore in allenamento, l’operazione urgente e poi il coma farmacologico. Mercoledì sera il promoter di “King Toretto”, Alessandro Cherchi, ha spiegato all’Ansa che “anche oggi abbiamo notizie positive, le condizioni di Daniele continuano a migliorare“. “Siamo appena usciti dall’ospedale – ha aggiunto – i medici ci hanno rassicurato sul miglioramento del suo quadro clinico e poiché gli indicatori lasciano ben sperare hanno deciso di attendere ancora qualche giorno per iniziare le procedure di risveglio. Vogliono creare le condizioni ottimali per questo passaggio”. Un messaggio di speranza, quindi, che arriva da una delle persone più vicine a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Ormai da più di una settimana ilè in coma in terapia intensiva alla clinica Humanitas di Rozzano. Il malore in allenamento, l’operazione urgente e poi il coma farmacologico. Mercoledì sera ildi “King Toretto”, Alessandro Cherchi, ha spiegato all’Ansa che “anche oggi abbiamo, le condizioni dicontinuano a migliorare“. “Siamo appena usciti dall’ospedale – ha aggiunto – i medici ci hanno rassicurato sul miglioramento del suo quadro clinico e poiché gli indicatori lasciano ben sperare hanno deciso di attendere ancora qualche giorno per iniziare le procedure di risveglio. Vogliono creare le condizioni ottimali per questo passaggio”. Un messaggio di speranza, quindi, che arriva da una delle persone più vicine a ...

