Daniele Scardina, come sta oggi il pugile ex fidanzato di Diletta Leotta? News dal fratello (Di giovedì 9 marzo 2023) come sta Daniele Scardina dopo l’operazione al cervello della scorsa settimana? L’ex fidanzato di Diletta Leotta è stato operato urgentemente a causa di un’emorragia cerebrale dopo un allenamento definito leggero. Le sue condizioni sono sembrate da subito critiche, ma stabili. Leggi anche: Noemi Bocchi e la malattia che l’affligge: ecco di cosa soffre la nuova... Leggi su donnapop (Di giovedì 9 marzo 2023)stadopo l’operazione al cervello della scorsa settimana? L’exdiè stato operato urgentemente a causa di un’emorragia cerebrale dopo un allenamento definito leggero. Le sue condizioni sono sembrate da subito critiche, ma stabili. Leggi anche: Noemi Bocchi e la malattia che l’affligge: ecco di cosa soffre la nuova...

