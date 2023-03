Daniele Dal Moro si è accordato con Antonino su Oriana? Il complotto (Di giovedì 9 marzo 2023) Daniele Dal Moro è sincero con Oriana Marzoli? Sta vivendo la relazione con la modella venezuelana per giocarsi la finale? Ci sarebbe un complotto dietro la relazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Stando alla bene informata esperta di gossip, Deianira Marzano, il vippone si sarebbe accordato con Antonino Spinalbese per prendere in giro la prima finalista del Grande fratello Vip. I due stanno vivendo un rapporto burrascoso dentro la casa del GF Vip. Sino a ieri una discussione tra Oriana e Daniele si è trasformata in un litigio. Da una parte la modella che cerca le attenzioni di Daniele, dall’altra il vippone che dice di dargliele. Daniele ha un carattere più ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 marzo 2023)Dalè sincero conMarzoli? Sta vivendo la relazione con la modella venezuelana per giocarsi la finale? Ci sarebbe undietro la relazione traDalMarzoli. Stando alla bene informata esperta di gossip, Deianira Marzano, il vippone si sarebbeconSpinalbese per prendere in giro la prima finalista del Grande fratello Vip. I due stanno vivendo un rapporto burrascoso dentro la casa del GF Vip. Sino a ieri una discussione trasi è trasformata in un litigio. Da una parte la modella che cerca le attenzioni di, dall’altra il vippone che dice di dargliele.ha un carattere più ...

