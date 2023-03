(Di giovedì 9 marzo 2023) In Casa- Dolci in famiglia, dal 9 marzo su Food Network, raccontano la loro vita nell'Ateliernel cuore di Lucca. A noi la coppia racconta per la prima volta qualche dettaglio in più della loro storia, vissuta a lungo lontano dai social

È uno dei pasticcieri più amati in Italia, e da ormai diversi anni è un dei volti simbolo di Real Time e, più in generale, del gruppo Discovery. Con il suo talento e la sua ironia, è entrato nel cuore degli spettatori fin dalla sua prima apparizione a Bake Off, risalente all'ormai lontano 2017. E oggi è pronto per il suo ritorno in tv con un nuovissimo programma.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti: «Un figlio Non c'è fretta» Vanity Fair Italia

Il 9 marzo Damiano Carrara torna su Food Network con un nuovo programma, Casa Carrara - Dolci in famiglia, che racconta il dietro le quinte del suo Atelier.