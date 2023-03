Dal Titanic a Donnarumma: social in festa per il Milan (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo 11 anni il Milan raggiunge i quarti di finale di Champions League. I rossoneri eliminano dalla competizione il Tottenham e adesso i tifosi ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo 11 anni ilraggiunge i quarti di finale di Champions League. I rossoneri eliminano dalla competizione il Tottenham e adesso i tifosi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salvatore_irato : RT @BPezzano: @Arturo_Scotto @Romina181004671 @Piantedosim idem ha fatto lo spiritoso??Ha narrato ai boccaloni di dx la storia dei naufragi… - BPezzano : @Arturo_Scotto @Romina181004671 @Piantedosim idem ha fatto lo spiritoso??Ha narrato ai boccaloni di dx la storia de… - Dulafive : 'Avatar-La via dell'acqua' ha superato Titanic nella classifica dei maggiori incassi di sempre, il quale quindi sce… - luca_cozzolino : @BallettiRoberto @elio_vito Certo. Lo abbiamo votato per mettercelo in culo da soli dal punto di vista ambientale,… - teledipendente_ : @bloody_ale potresti tirarlo fuori dal tubo il giorno in cui salperà il Titanic ll (se mai salperà davvero).. magar… -