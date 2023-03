Dal 20 al 22 marzo negli UCI Cinemas arriva “Ligabue – 30 anni in un giorno” (Di giovedì 9 marzo 2023) MILANO – Dal 20 al 22 marzo nelle multisala del Circuito UCI Cinemas arriva il l’incredibile Ligabue – 30 anni in un giorno, il film concerto che porta sul grande schermo le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. Distribuito da Vision Distribution, il lungometraggio diretto da Marco Salom è il racconto di una vera e propria festa a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, che celebra i 30 anni di carriera del Liga. Alla proiezione del 20 marzo alle ore 20 in 21 sale del Circuito al film evento si aggiungerà un contenuto assolutamente speciale: il collegamento in streaming con l’Odeon di Milano in cui Luciano Ligabue in persona presenterà il docufilm. I momenti di live, la sua preparazione, i ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 marzo 2023) MILANO – Dal 20 al 22nelle multisala del Circuito UCIil l’incredibile– 30in un, il film concerto che porta sul grande schermo le emozioni del live del 4 giugno 2022 alla presenza di oltre 100.000 fan. Distribuito da Vision Distribution, il lungometraggio diretto da Marco Salom è il racconto di una vera e propria festa a Campovolo, nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia, che celebra i 30di carriera del Liga. Alla proiezione del 20alle ore 20 in 21 sale del Circuito al film evento si aggiungerà un contenuto assolutamente speciale: il collegamento in streaming con l’Odeon di Milano in cui Lucianoin persona presenterà il docufilm. I momenti di live, la sua preparazione, i ...

