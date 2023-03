Da Zendaya a Emma Stone | carrellata di star per Louis Vuitton alla Fashion Week

(Di giovedì 9 marzo 2023)tornaParis. In passarella la maison ha mostrato la nuova collezione Autunno/Inverno 2023-2024, ma non ha rinunciato al suo pubblico hollywoodiano, da. Conè diventato ancora più evidente il sodalizio tra cinema e moda, che prosegue indisturbato e non soltanto in occasione del red carpet. Hollywood ha manifestato il proprio supporto durante la Paris, ancor di più in vista della sfilata Autunno/Inverno 2023-2024 della maison francese. Guidata da Nicolas Ghesquière, la sfilata ha scelto come location il Musée D’Orsay, cornice storica tra le più gettonate da parte dei turisti in quel di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InwonderlandN1 : RT @mcucomfort: zendaya and emma stone - CinefilyTweet : Zendaya, Emma Stone e Ana de Armas allo show di Louis Vuitton a Parigi ?? -

... Lupita Nyong'o nel 2014 in azzurro plissé di Prada eStone nel 2015 con l'abito oro con ampio spacco di Elie Saab Couture. Rimanendo sulle edizioni più recenti, non possiamo non citare......lasciamo una carrellata di look con tutte le star Best Dressed della Paris Fashion Week !... Getty Images Kasia Smutniak in ALEXANDER McQUEEN Credits: Getty ImagesRoberts in VALENTINO ...... delicato ma d'effetto,Stone sfoggia un hair style mosso che rievoca le classiche pettinature ... Oscar 2021:Come una Venere,calca il red carpet degli Oscar 2021 sfoggiando un ...

Louis Vuitton alla Paris Fashion Week: le star presenti sono glam Velvet Mag

There are those who wear gowns modeled after the mistresses of Versailles, or 1860s silhouettes remixed in modern fabrics. Hobbyists who painstakingly reconstruct robes à la française for hundreds of ...Global Women portfolio captures the many ways that women around the world present and represent themselves. Recent history has shown how quickly things can come undone – with that in mind, we found ...