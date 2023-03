Da venerdì «Madagascar» | un super-circo in Celadina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Uno spettacolo di due ore che include 11 record mondiali, i migliori acrobati, equilibristi internazionali e 100 an… -

Nell'ultima settimana Freddy è rimbalzato tra i l Mozambico meridionale e ilcostiero e ... Si prevede che Freddy approderà sulla costa del Mozambico centrale nella tarda serata di, ......(Presidente Fondazione Gigi Ghirotti) e Umberto Valente (Next Onlus Ospedale in) mentre ...che include con il sito www.sportabilityliguria.it e la Newsletter SportAbility inviata ogniA luglio scorso è terminata la sua esperienza come allenatore del, culmine di un ...45 Lecce 1 Fine 2 Inter Sabato 20 Agosto 2022 - 20:45 Inter 3 Fine 0 Spezia26 Agosto 2022 - 20:...