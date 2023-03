Da Cutro il governo è pronto a imporre pene più severe per gli scafisti (Di giovedì 9 marzo 2023) Il governo si è dato appuntamento questo pomeriggio a Cutro per la riunione del Consiglio dei ministri, lì dove, il 26 febbraio, è avvenuto il naufragio del barcone di migranti che ha provocato 72 morti accertate. L'occasione per chiudere con le polemiche politiche sull'assenza del governo dalle zone della strage e per dare un segnale "concreto" che per l'esecutivo è una priorità, un "dovere "morale", quello di evitare altre tragedie del mare come quella di dieci giorni fa davanti alle coste calabresi, a dirla con parole di Giorgia Meloni. Un Consiglio dei ministri che è stato preceduto da un preconsiglio dei ministri buono per arrivare a un accordo per un decreto "recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare". Un decreto che ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 marzo 2023) Ilsi è dato appuntamento questo pomeriggio aper la riunione del Consiglio dei ministri, lì dove, il 26 febbraio, è avvenuto il naufragio del barcone di migranti che ha provocato 72 morti accertate. L'occasione per chiudere con le polemiche politiche sull'assenza deldalle zone della strage e per dare un segnale "concreto" che per l'esecutivo è una priorità, un "dovere "morale", quello di evitare altre tragedie del mare come quella di dieci giorni fa davanti alle coste calabresi, a dirla con parole di Giorgia Meloni. Un Consiglio dei ministri che è stato preceduto da un preconsiglio dei ministri buono per arrivare a un accordo per un decreto "recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare". Un decreto che ...

