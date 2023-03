Cutro | sit-in di protesta contro il governo nel giorno del Consiglio dei ministri | “Basta morti in mare” Cancellate le scritte contro Piantedosi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Una manifestazione in contemporanea aldei. Aalcune persone si stanno radunando nel centro del Paese per manifestarela visita dela pochi giorni dal naufragio nel quale sono morte oltre 70 persone. “Non ci sposteremo di qui. La Polizia vuole relegare questain fondo alla piazza. Non permetteremo questo”, ha detto ai microfoni dei giornalisti uno dei manifestanti, sottolineando che la popolazione è stata “abbandonata da sola in quest’emergenza”. “L’assistenza al PalaMilone è stata affidata ai volontari che con il loro sacrificio hanno fatto in modo che le cose non andassero peggio di come sono andate”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il trasferimento verso Bologna delle bare dei migranti che hanno perso la vita nel naufragio di Steccato di Cutro infiamma di proteste la giornata. La inizia con sit-in di protesta e blocchi stradali da parte dei parenti delle vittime nei dintorni del Palamilone di Crotone, dove è allestita la camera ...

Dopo la strage di Cutro il coordinamento cremonese Io Accolgo raccoglie l'appello per una giornata di mobilitazione nazionale sabato 11 marzo: alle ore 11 si terrà un sit-in davanti ...