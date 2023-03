Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Tragedia di Cutro, il governo dispone il trasferimento delle salme a Bologna per seppellire nel cimitero islamico.… - brandobenifei : Il Consiglio dei Ministri a #Cutro è l’ultima di una serie di ipocrisie e imbarazzi da parte del Governo. Ieri un’… - LaStampa : Cutro, a breve il Cdm. Proteste dei parenti davanti al municipio: “Non nel nostro nome” - _Fab1ana_ : RT @brandobenifei: Il Consiglio dei Ministri a #Cutro è l’ultima di una serie di ipocrisie e imbarazzi da parte del Governo. Ieri un’altra… - aanthl : Fanno il CDM a Cutro ma con il cazzo che vanno dai parenti delle vittime a portare cordoglio. Ipocriti di merda, se… -

"Abbandono", "disagio", "mancanza di una regia". Sono le accuse che arrivano da Crotone da associazioni edella vittime del naufragio diper la gestione dopo la strage di sopravvissuti e familiari, lanciate in un incontro con la stampa davanti al Palamilone a cui hanno partecipato anche i ...Video Local Team - Paolo Manzo LEGGI L'ARTICOLO -, cominciato il Cdm. Proteste deidavanti al municipio all'arrivo della premier Meloni: 'Non nel nostro nome' GUARDA ANCHE - Cdm ...Video Locl Team - Alessio Tricani LEGGI L'ARTICOLO -, cominciato il Cdm. Proteste deidavanti al municipio all'arrivo della premier Meloni: "Non nel nostro nome" GUARDA ANCHE - Cdm ...

Cutro, parenti vittime: nessun aiuto da vivi, fatelo da morti - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Crotone, 9 mar. (askanews) - "Abbandono", "disagio", "mancanza di una regia". Sono le accuse che arrivano da Crotone da associazioni e parenti della vittime del naufragio di Cutro per la gestione dopo ...Ieri caos sul rimpatrio e lo spostamento delle salme, proteste dei parenti. Ci sarebbero due manifestazioni distinte previste per oggi a Cutro, dove si terrà il Consiglio dei ministri dopo il tragico ...