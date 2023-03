Cutro, ok Consiglio dei ministri a decreto migranti. A breve conferenza Meloni. LIVE (Di giovedì 9 marzo 2023) L’estensione del decreto flussi, pene più severe per gli scafisti (fino a 30 anni, nei casi più gravi) e procedure snellite per l’ingresso legale in Italia, tutto in un unico decreto che - secondo quanto si apprende - avrebbe già ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri sull'immigrazione che si è tenuto nel palazzo del Comune di Cutro. A breve, la premier Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa insieme ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano (migranti: LO SPECIALE - I SOPRAVVISSUTI - UNO SCAFISTA TRA LE VITTIME). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 9 marzo 2023) L’estensione delflussi, pene più severe per gli scafisti (fino a 30 anni, nei casi più gravi) e procedure snellite per l’ingresso legale in Italia, tutto in un unicoche - secondo quanto si apprende - avrebbe già ricevuto il via libera daldeisull'immigrazione che si è tenuto nel palazzo del Comune di. A, la premier Giorgiaterrà unastampa insieme ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano (: LO SPECIALE - I SOPRAVVISSUTI - UNO SCAFISTA TRA LE VITTIME).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeresaBellanova : Oggi a #Cutro ci sarà la Premier, per il Consiglio dei Ministri. Mancherà però la madre, la donna, la cristiana. E… - localteamtv : Consiglio dei Ministri a Cutro, presidio di protesta: 'assassini, dimissioni' #cutro #consigliodeiministri… - localteamtv : 'Il governo arriva, i morti rimangono': scritte a Cutro nel giorno del Consiglio dei Ministri #cutro #piantedosi… - cocchi2a : RT @AlRobecchi: +++ ULTIM'ORA +++ Governo: aumentate le pene per chi ha deciso di fare il Consiglio dei ministri a Cutro - Satryland59 : RT @Agenzia_Ansa: FOTO | Manifestanti in piazza a Cutro: 'Vogliamo verità e una vera politica di accoglienza'. Così un residente durante un… -