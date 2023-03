Cutro | Meloni mantiene la linea dura sull’immigrazione | «Chi pensa che cambieremo idea si sbaglia di grosso»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 marzo 2023) «La nostra risposta a ciò che è accaduto è una politica di maggiore fermezza». Queste le parole in conferenza stampa della premier Giorgiaal termine del Consiglio dei ministri che si è svolto oggi a, la città del naufragio in cui il 26 febbraio hanno perso la vita circa settanta migranti (il bilancio è ancora in aggiornamento). Nel corso della riunione, gli esponenti del governo hanno dato il via libera al decreto legge sui migranti. La novità più rilevante, in questo senso, è lo stralcio dell’articolo che prevedeva un rafforzamento della sorveglianza marittima, il cui coordinamento sarebbe passato al ministero della Difesa di Guido Crosetto. Un articolo che ha fatto infuriare Matteo Salvini, da cui oggi dipende la Guardia costiera. Pare, dunque, che il braccio di ferro tra ministeri sia stato vinto alla fine proprio dal leader della ...