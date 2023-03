Cutro | manifestanti lanciano peluche contro le auto di Meloni e dei ministri | ” Vergogna” Applausi da un gruppo di sostenitori del governo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Giorgia Meloni arriva a Cutro per il cdm, i manifestanti lanciano peluche verso le auto della scorta - localteamtv : Cdm a Cutro, l'arrivo delle auto di Meloni e ministri tra contestazioni e applausi. I manifestanti lanciano peluche… - localteamtv : Cutro, gli agenti delle forze dell'ordine indossano i caschi per allontanare i manifestanti che contestano il gover… - JohnHard3 : RT @salvini_giacomo: Davanti al Comune di Cutro, un centinaio di manifestanti si stanno preparando per contestare Giorgia Meloni e il gover… - liviofiorillo : RT @repubblica: Cutro, al via il cdm. Manifestanti lanciano puluche contro le auto di Meloni, Tajani e Salvini -

Una manifestazione in contemporanea al Consiglio dei ministri . Aalcune persone si stanno radunando nel centro del Paese per manifestare contro la visita del ...giornalisti uno dei, ...non difende Piantedosi', recitava un altro messaggio poi cancellato. 'Not in my name' - 'Non a nome mio' - è quello che è scritto invece sui cartelli che un gruppo diha sollevato ...L'ARTICOLOlanciano peluche contro l'auto di Meloni e dei ministri Salvini e ...

Cutro, iniziato il Cdm. Manifestanti lanciano peluche contro l'auto di Meloni, Salvini e Tajani la Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scoperto nel palazzo del Comune di Cutro, dove si svolge la riunione del Consiglio dei ministri, una targa in ...